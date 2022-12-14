Издание The Economist представило своё видение развития ситуации в Европе в плане смертности с упором на то, как на этот параметр влияют антироссийские санкции.
реклама
Итак, специалисты издания считают, что в период с октября по апрель 2022-2023 гг Европу ждёт почти 75.000 так называемых «избыточных смертей» и финансовые потери в 140 млрд евро!
Если государства Европы не введут дотационные программы для населения на оплату коммунальных счетов, то число «избыточных» смертей может достичь страшных 150 тысяч.
Энергетический кризис в Европе и не думает прекращаться, он только лишь разгорается с новой силой на фоне все новых и новых санкций.
Политические процессы и санкции против энергоносителей из России не мгновенно сказываются на кошельках простых жителей Европы, это процесс протяженный во времени и ситуация, как считают специалисты The Economist, будет только ухудшаться.
Довольно печальный прогноз, который заставит понервничать даже самых оптимистично настроенных жителей Старого Света.