Аналитики издания The Economist предрекают "избыточные" смерти в Европе

Издание The Economist представило своё видение развития ситуации в Европе в плане смертности с упором на то, как на этот параметр влияют антироссийские санкции.

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Итак, специалисты издания считают, что в период с октября по апрель 2022-2023 гг Европу ждёт почти 75.000 так называемых «избыточных смертей» и финансовые потери в 140 млрд евро!

Если государства Европы не введут дотационные программы для населения на оплату коммунальных счетов, то число «избыточных» смертей может достичь страшных 150 тысяч.

Энергетический кризис в Европе и не думает прекращаться, он только лишь разгорается с новой силой на фоне все новых и новых санкций.

Политические процессы и санкции против энергоносителей из России не мгновенно сказываются на кошельках простых жителей Европы, это процесс протяженный во времени и ситуация, как считают специалисты The Economist, будет только ухудшаться.

Довольно печальный прогноз, который заставит понервничать даже самых оптимистично настроенных жителей Старого Света.

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