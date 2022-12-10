Очередной пакет санкций, возможно, начнет работать уже со следующей недели

Будущий, ещё не утвержденный, девятый по счёту пакет санкций против РФ начинает «обрастать» подробностями.

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В интернете уже вовсю обсуждают, какие именно меры могут быть приняты Евросоюзом против России.

Инсайдеры уверяют, что в следующем пакете санкционных правил будут затронуты темы на ограничения поставок компьютеров и их комплектующих в Россию.

Например, издание Politico заявляет, что свежие ограничения будут содержать запрет продавать в Россию авиационные двигатели и запчасти для них, двигатели для беспилотников и, чего особенно стоит опасаться простым пользователям ПК, европейцы собираются запретить продавать в Россию жёсткие диски и ноутбуки, а также объективы для фотоаппаратов и, собственно, сами фотоаппараты.

Считается, что новый пакет санкционных рестрикций будет введён в самое ближайшее время. Возможно, уже на следующей неделе.

Импортозамещение идёт ни шатко, ни валко, поэтому, если это действительно правда, то возможен всплеск цен на указанные товары в ближайшие месяцы.

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