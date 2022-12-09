Российские ритейлеры, которые контролируют магазины «Эльдорадо» и «М.видео», объявили о том, что в тестовом режиме решили открыть «объединённые» магазины «Эльдорадо + М.видео» под одной крышей на общих торговых площадях.
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Такие магазины в пилотном режиме «обоснуются» в Рязани и Тольятти. При этом, закрывать существующие торговые точки под собственными брендами «Эльдорадо» или «М.видео» пока что не планируют.
В новых магазинах покупателям будет доступен полный ассортимент товаров двух сетей, а недостающий товар можно будет заказывать в любой магазин торгового дуэта.
Интересно и то, что система применения бонусных рублей для «общих» магазинов теперь также единая.
Нет разницы для покупателя, где именно накоплены баллы бонусов, они могут быть потрачены в любом «объединенном» магазине.
Компания отмечает, что чаще всего покупателей общих торговых пространств интересуют смартфоны, телевизоры, техника для красоты и здоровья, а также техника для кухни.