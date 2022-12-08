За 2022 год общий ущерб, который причинили стране коррупционеры, оценивается в 25 млрд руб!
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Об этом сообщает Следственный Комитет России.
Подчёркивается, что за прошедшие десять месяцев года на имущество фигурантов коррупционных разбирательств был наложен арест, который можно оценить в сумму, эквивалентную 57 млрд руб.
Это вдвое превысило показатели прошлого года.
Также выросло на 65% количество случаев, когда удавалось добиться возмещения ущерба государству.
Такие возмещения оцениваются в 4,5 млрд руб.
Год за годом коррупция наносит серьёзный урон по темпам развития России и действия сотрудников СКР, прежде всего, направлены на поиск путей по возмещению нанесенного коррупционерами ущерба экономике России.
Борьба с коррупцией всегда была приоритетным направлением, в свете последних событий дополнительный ущерб экономической стабильности, который несет с собой коррупция, может существенно помешать и импортозамещению, и другим сферам экономики.