Подведена ежегодная статистика Passport Index

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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

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3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать

Появилась свежая статистика рейтинга «влиятельности» паспортов, которую составляет Passport Index.

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Данный рейтинг рассчитывается по показателю того, какое количество стран может посетить владелец паспорт без заблаговременного оформления визовых документов.

Скажем сразу - российский паспорт занимает место на уровне с турецким, а вот паспорт ОАЭ оказался в 2022 году самым «сильным».

При этом, Объединённые Арабские Эмираты в данном рейтинге - единственная не европейская держава.

Таким образом, владельцы заветного документа Арабских Эмиратов могут с лёгкостью отправиться в путешествие в 121 страну мира, а в 59 странах виза является всего лишь формальностью и оформляется непосредственно в аэропорту.

Далее в рейтинге следует десяток стран Европы, которые, согласно ранжиру, обладают примерно одинаковой силой своих паспортов.

Россия оказалась на 38 строчке рейтинга из 97 позиций.

Худшим же признан паспорт Афганистана, он на последнем месте.

Также на «силу паспортов» существенно влияли в последние два года разнообразные ковидные ограничения, в каждой стране свои.

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