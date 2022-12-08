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Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
Подведена ежегодная статистика Passport Index
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Появилась свежая статистика рейтинга «влиятельности» паспортов, которую составляет Passport Index.

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Данный рейтинг рассчитывается по показателю того, какое количество стран может посетить владелец паспорт без заблаговременного оформления визовых документов.

Скажем сразу - российский паспорт занимает место на уровне с турецким, а вот паспорт ОАЭ оказался в 2022 году самым «сильным».

При этом, Объединённые Арабские Эмираты в данном рейтинге - единственная не европейская держава.

Таким образом, владельцы заветного документа Арабских Эмиратов могут с лёгкостью отправиться в путешествие в 121 страну мира, а в 59 странах виза является всего лишь формальностью и оформляется непосредственно в аэропорту.

Далее в рейтинге следует десяток стран Европы, которые, согласно ранжиру, обладают примерно одинаковой силой своих паспортов.

Россия оказалась на 38 строчке рейтинга из 97 позиций.

Худшим же признан паспорт Афганистана, он на последнем месте.

Также на «силу паспортов» существенно влияли в последние два года разнообразные ковидные ограничения, в каждой стране свои.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом


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#оаэ #паспорт #эмираты #passport index #паспорт оаэ признан &quot;самым сильным&quot; в мире #паспорт россии сравним с паспортом турции
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