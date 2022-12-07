Рассматриваются и еще 2 варианта ответных действий

Сегодня стали известны возможные варианты ответа России на нефтяное эмбарго, придуманное Европой и странами «Большой Семерки».

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Как сообщают «Ведомости», рассматривается три основных варианта, которые могут стать ответом на введение ценового потолка на российские нефтепродукты.

Итак, вариант №1 - предусматривает полный запрет на реализацию нефти тем государствам, которые участвуют в ограничениях (в том числе, важная оговорка, это касается и тех случаев, когда сырьё приобретается у Российской Федерации не напрямую, а с помощью стран-посредников или даже с помощью целой цепочки таких посредников);

Вариант №2 - запрет на работу по экспортным контрактам, куда включены условия о потолке цен вне зависимости от того факта, какая страна в конечном итоге выступает получателем товара;

Вариант №3 - предусматривает появление так называемой «минимальной отпускной цены» или, как её ещё называют, индикативной цены. То есть, будет определён максимальный размер дисконта, который можно давать к нефти марки Urals по отношению к эталону марки Brent. Если дисконт будет превышен, то продажа нефти будет также запрещена.

По какому пути будет развиваться ситуация, пока неизвестно, но, скорее всего, конечное решение будет представлять из себя некий «микст» из трех названных вариантов, особенно перспективным кажется установление фиксированной цены продажи нефти со стороны России.

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