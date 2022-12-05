Российские ученые заявляют о том, что они практически закончили теоретические изыскания в рамках подготовки так называемого аппарата-уборщика для орбиты Земли.
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Другими словами, в просторечии такой аппарат называют «ионной орбитальной метлой», которая может в скором времени быть запущена Россией в космос.
Суть начинания в следующем: за 7 десятилетий космической эры на орбите скопилось огромное количество мусора и этот мусор угрожает буквально каждому объекту на орбите.
Другой неприятной особенностью является то, что размер орбитального мусора совершенно не важен - даже микроскопическая частица может причинить огромный вред космическим аппаратам.
Международное сообщество давно решило, что наведение порядка на орбите - задача архиважная.
Например, в России создание специализированного орбитального аппарата-уборщика является частью Федеральной программы, но дальше теоретических разработок дело пока не сдвинулось.
Предлагались самые разные концепции того, как объекты на орбите необходимо удалять, но в конце концов выиграл пока что бесконтактный способ.
То есть аппарат-уборщик, двигаясь с помощью своих реактивных тяговых двигателей, подходит к объекту воздействия и направляет в его сторону концентрированный ионный луч, который позволяет затормозить «вредный аппарат» или осколок и существенно изменить его траекторию.
Но у такой идеи есть огромное количество нюансов, которые так и не решены.
Вопрос номер один - куда сталкивать мусор?
«Вниз», чтобы он горел в атмосфере? Или «вверх», чтобы он ушёл в дальний космос?
Вопрос номер два - Как классифицировать мусор?
Ведь, по сути, у каждого мусора в конце концов есть хозяин, а данная технология вполне может быть переориентирована на военные цели.
Нет ничего проще, чем вместо мусора «сдувать» ионной метлой спутники недружественных государств и тем самым выводить из строя целые орбитальные группировки.
Авторы проекта считают, что с помощью их изобретения можно выводить с орбиты даже огромные объекты, например, отработавшие ступени ракет-носителей.
Сейчас дальше теоретических исследований дело не идёт, нужна воля и финансирование на то, чтобы разработать тестовый вариант подобной «ионной метлы» и испытать её в космосе.