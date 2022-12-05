Важный момент - для России это почти 40% экспортных доходов

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам

5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

Эксперты РБК озвучили конкретные цифры, характеризующие объем нефтяного экспорта, которого сами себя лишили Евросоюз и страны «Большой Семёрки».

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Итак, согласно данным Федеральной таможенной службы, за 2021 год нефти и нефтепродуктов из России в Европу (и не только) было экспортировано 215 млн тонн на общую сумму 110 млрд долларов!

Это примерно 70% от совокупного экспорта подобного рода товаров на мировой рынок.

Данная статья продажи обеспечивала почти 40% выручки России от общего товарного экспорта страны вообще.

Сегодня, 5 декабря, вступает в силу потолок цен на российскую нефть. С нынешнего момента недружественные страны запрещают страховать российскую нефть, а также перевозить её по морю в том случае, если её цена будет превышать 60 долларов.

Мировые энергетические рынки начинает лихорадить. Содружество ОПЕК+ уже заявило о том, что прямо сейчас, несмотря на заявления корреспондентов CNBC, резкого уменьшения квот на добычу ждать не стоит.

Конкретные параметры нефтедобычи будут под пристальным вниманием специалистов ОПЕК+ и, при необходимости, в план добычи будут внесены немедленные коррективы.

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