Эксперты РБК озвучили конкретные цифры, характеризующие объем нефтяного экспорта, которого сами себя лишили Евросоюз и страны «Большой Семёрки».
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Итак, согласно данным Федеральной таможенной службы, за 2021 год нефти и нефтепродуктов из России в Европу (и не только) было экспортировано 215 млн тонн на общую сумму 110 млрд долларов!
Это примерно 70% от совокупного экспорта подобного рода товаров на мировой рынок.
Данная статья продажи обеспечивала почти 40% выручки России от общего товарного экспорта страны вообще.
Сегодня, 5 декабря, вступает в силу потолок цен на российскую нефть. С нынешнего момента недружественные страны запрещают страховать российскую нефть, а также перевозить её по морю в том случае, если её цена будет превышать 60 долларов.
Мировые энергетические рынки начинает лихорадить. Содружество ОПЕК+ уже заявило о том, что прямо сейчас, несмотря на заявления корреспондентов CNBC, резкого уменьшения квот на добычу ждать не стоит.
Конкретные параметры нефтедобычи будут под пристальным вниманием специалистов ОПЕК+ и, при необходимости, в план добычи будут внесены немедленные коррективы.