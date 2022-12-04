Чем ближе Новый Год, тем выше цены в продуктовых магазинах.

Особенно остро в этом году складывается ситуация с красной икрой.

Она гарантированно подорожает минимум в два раза к Новому году, а ещё её станет по объёму меньше почти на 40%!

Чёрная икра сохранит традиционные объемы, но также подражает на прилавках. Основная причина, оказывается, кроется в том, что в этом году отмечается необычная «ленивость» рыб, количество помёта которых сократилось почти в два раза.

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Интересный факт - заставить хладнокровных в естественной среде «вязаться» быстрее или медленнее, невозможно. Производители каждый год имеют дело с теми объёмами, которые подарила природа, ни больше и ни меньше.

Если год назад за килограмм красной икры в среднем покупатель платил 3500 рублей, то к новогоднему столу теперь килограмм красной икры обойдётся в 6000 тысяч рублей.

Конечно же, такая ситуация - идеальная «полянка» для всякого рода контрафакта и перекупщиков.

Ситуация с осетровой икрой выглядит не так драматично, она всего лишь ожидаемо подражает и виной этому не природный фактор, а антироссийские санкции.

Закупать корм и остальные химические компоненты для производства осетровой икры стало дороже примерно на 10% и в этом году лакомство для особо богатых обойдется в 60000 рублей за кило.