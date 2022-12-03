Тренд добавлять в пепси-колу молоко завладел умами

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам

5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

-21000р на RTX 4080 в Ситилинке

В преддверии Рождества и Нового года американцы, чтобы хоть как-то себя развлечь, придумали совершенно новый напиток!

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Все, от мала до велика, включая звезд телевидения и кино, а также видных деятелей культуры, пробуют на вкус новый напиток, который состоит наполовину из Пепси, а наполовину из натурального коровьего молока.

У нового напитка даже появилось специальное собственное название – «Пилк».

Смесь стала настолько популярной, что её уже называют «новым новогодним вкусом Америки».

За «изобретением» нового вкусового сочетания стоят западные маркетологи, которые привлекли для рекламной кампании актрису Линдси Лохан и наиболее популярных тиктокеров.

Как бы странно это ни звучало, но многие, судя по их реакции, действительно по достоинству оценили такое сочетание несочетаемых вкусов и с большим удовольствием пьют пепси-колу, смешанную с молоком.

Пока что отдельного вкуса под брендом «Пепси» не появилось, но в скором времени он обязательно появится.

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