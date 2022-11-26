Образовательные программы США, по сути, не работают

Fox News, со ссылкой на Национальный Центр сбора статистики в области образования, заявляет о том, что практически треть американских школьников фактически не умеют читать.

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Работа данного центра была инициирована в свое время Конгрессом для оценки того, как прогрессирует уровень образования в стране и сейчас выяснилось, что, например, целых 37% детей, которые учатся в четвёртом классе, фактически не смогли преодолеть экзамен по определению базовых навыков образования.

Если говорить об учениках восьмых классов, то там данный показатель 30%.

Телеканал замечает, что виноваты в таком бедственном положении не только пандемия и повсеместный переход на дистанционные формы обучения, но и в целом проблемы с начальной грамотностью, которые начинаются ещё на этапе первых уроков в детских садах.

Помимо прочего, специалисты в области детского образования отмечают, что методика обучения чтению, которая называется «Три подсказки» (повсеместно интегрированная в образовательные программы американских учреждений) буквально учит маленьких деток «догадываться о том, какие слова должны быть употреблены», а не учит детей работать над конкретным произношением букв.

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