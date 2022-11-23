Специалисты Главного радиочастотного центра, которые формально подчиняются «Роскомнадзору», предложили определить точный правовой статус внутриигровых предметов, распространяемых в компьютерных играх, а также юридически «разъяснить» статус игровых валют, игровых донатов и уточнить правовой уровень стриминговых сервисов, которые распространяют, в том числе, и стримы игр.
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Предлагается на законодательном уровне чётко прописать, как необходимо обращаться с различными внутриигровыми предметами, как предотвратить возможные экономические угрозы в случае хищения мошенниками внутриигрового имущества и т.д.
Предполагается, что необходимо уточнить юридический статус для лутбоксов, донатов, игровых валют и прочих покупок в играх.
В случае упоминания стриминга уточняется, что необходимо отнести такие сервисы к распространителям информации в интернете и требовать от них соблюдения законодательства РФ по обработке персональных данных, а также по обеспечению безопасности информации о пользователях.
Всё это, по мнению инициаторов, должно способствовать повышению контроля за данными сферами, а также недопущению распространения противоправной информации и ограждению доступа детей к вредному для них контенту.