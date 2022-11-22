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Смартфоны и электроника больше не лидеры российских закупок в Китае
Китайское таможенное управление опубликовало рекордную статистику товарооборота с РФ
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Главное таможенное управление Китайской Народной Республики опубликовало очень занимательную статистику, согласно которой можно легко оценить экспорт тех или иных товарных групп в Россию за прошедшие месяцы 2022 года.

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Ориентироваться можно только на эту информацию, так как с весны в РФ перестали публиковать внешнеторговую статистику.

За минувшие девять месяцев общий экспорт товаров из КНР на территорию Российской Федерации взлетел почти на 13%, что эквивалентно сумме в 60 млрд долларов и это стало рекордом для торговли между двумя странами.

При этом западные экономисты уже сейчас называют Россию самой зависимой в мире страной от китайского импорта (правда, после Северной Кореи).

Итак, вопреки устоявшемуся стереотипу, больше всего из КНР везут не смартфоны и не компьютеры с ноутбуками.

В списке основных экспортных товаров значатся экскаваторы, бульдозеры, грузовики, резиновые шины, насосы, компрессоры, краны, клапаны, вентиляторы и другая аналогичная аппаратура.

На нынешний момент количество ввезенных смартфонов, а также комплектующих для персональных компьютеров пока что не превышает показатели, зафиксированных в 2021 году.

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