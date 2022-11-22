Нет, не перевела их под управление iOS

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Специалисты компании Oppo уверенно заявили о том, что им удалось решить самую раздражающую проблему современных Android-смартфонов.

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Сразу к сути.

На внутреннем тестировании компании ровно 30 приложений, которые были запущены на «тележке» Reno9 и свёрнуты в трей, не отключились спустя целых 8 часов проведения теста.

Все приложения оставались полностью работоспособны.

Свидетельства своего успеха компания Oppo зафиксировала на видео, основная часть времени которого посвящена именно рекламе соответствующей функции поддержания работоспособности фоновых приложений на смартфонах серии Reno 9.

Да, на видео всё чётко и всё работает, также же официальные тесты производителя однозначно показывают, что собственная оболочка СolorOS может действительно достичь неплохих показателей баланса между низким энергопотреблением и неплохой производительностью.

Продемонстрированно, что флагманские телефоны Oppo, получившие обновление СolorOS до версии 13, примерно на 10% выигрывают в производительности у других моделей.

Например, когда на смартфоне с 8 ГБ оперативной памяти открыто около 18 приложений, то алгоритмы СolorOS 13 позволяют снизить примерно на четверть потерю кадров при высокой нагрузке.

Кроме того, в новую версию «операционки» от Oppo встроены специальные механизмы анимации, который позволяют проводить дополнительную оценку поведения пользователей и тем самым обеспечивать более плавную работу интерфейса.

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