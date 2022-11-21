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В России будут производить «алмазные» накопители информации
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Учёные из России разработали уникальную технологию создания «алмазных» флеш-накопителей.

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В основе лежит открытие ранее неизвестного физического явления, которое позволяет просто и за небольшие деньги реализовать производство оптико-электронных девайсов, в основе которых будут лежать настоящие алмазы.

Разработчики заявляют, что научное открытие значительно ускорит профильные работы по поиску новых принципов создания альтернативных устройств хранения информации, которые основаны на данном минерале.

Основная особенность «алмазных» накопителей будет заключаться в том, что за счёт управления характеристиками оптического излучения можно будет запоминать информацию не в 3D-ячейки, а сразу в 5D-ячейки памяти.

Именно над этим работают отечественные учёные, которые считают, что оптика действительно способна помочь совершить прорыв в деле накопление информации и в деле повышения плотности хранения данных.

Реальных «алмазных» ячеек ещё не существует, все эксперименты, которые были проведены на сегодняшний день, используют кварцевые пластины, которые также являются известными оптическими материалам и именно на них проходит обкатку новая технология.

Когда она пойдёт серию и доберётся до реальных покупателей, неизвестно.

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#оптика #алмазная флешка #алмазные накопители данных #в россии будут производить «алмазные» накопители информации #оптические законы физики
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