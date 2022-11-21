В основном везти будут технику Xiaomi, Huawei, Asus, MSI и Honor

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Сегодня стало известно о том, что компания Озон хочет основательно закрепиться на поприще реализации товаров из Китая.

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Именно из-за этого создано отдельное подразделение, которое будет базироваться непосредственно в Китае, и уже в ближайшее время станет посредником между российскими покупателями и более чем 100.000 продавцов из КНР.

Это должно существенным образом облегчить приобретение простыми жителями России товаров с китайских торговых площадок, а также снять с покупателей заботы и треволнения по поводу возможных логистических проблем с доставкой.

Это происходит в рамках развития площадки Ozon Global, которая на 90% ориентирована на Китай.

Чаще всего покупатели из России заказывают ноутбуки, смартфоны, комплектующие для персональных компьютеров, а также мелкую бытовую технику.

Неудивительно выглядят и бренды-лидеры по заказам это Xiaomi, Huawei, Asus, MSI и Honor.

Возглавил китайский офис Саймон Хуан, который уже более 10 лет работает в сфере трансграничной торговли и занимался этой тематикой на предприятиях в Индии и США.

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