Некоторое время назад на стену главного здания, в котором расположена штаб-квартира Twitter, в городе Сан-Франциско, формально неизвестный человек спроецировал световую надпись, которая содержала огромное количество оскорблений в адрес лично Илона Маска.
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Некоторые лица, знакомые с ситуацией изнутри, утверждают, что, вполне вероятно, это сделал активист по имени Алан Марлинг, который «сражается» с Илоном Маском на почве личной неприязни ещё с 2017 года.
Надписи, которые мгновенно разлетелись по социальным сетям, примерно следующего содержания –
«Илон Маск, ты мелкий, страдающий манией величия расист, величайший паразит человечества и бесполезный миллиардер!».
Примерно в таком духе.
Возможно, это стало реакцией на увольнение почти 8000 сотрудников Twitter, часть из которых впоследствии попросили вернуться на рабочие места.
Издание «Бизнес Инсайдер» утверждает, что угрозу воспринимают настолько серьёзно, что Twitter решил закрыть свои офисы до среды из-за опасения возможных «внутренних диверсий».