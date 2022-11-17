На то, чтобы создать экосистему, основанную на полностью отечественной операционной системе для замены Android и iOS в мобильных устройствах, потребуются почти 500 млрд руб.
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По сообщениям «Коммерсанта», именно в такую сумму обойдется проект, согласно которому будет реализована национальная мобильная экосистема, в основу которой ляжет операционная система «Аврора» (она принадлежащит компании «Ростелеком»).
В итоге экосистему продуктов от «Ростелекома» можно будет с успехом использовать как реальную замену операционных систем iOS и Android, а реализация столько амбициозной задачи будет стоить почти полтриллиона рублей!!!
Проект собираются реализовывать в партнерстве с основными отечественными производителями электроники, которые в будущем выпустят более 70 млн мобильных устройств на базе «Авроры».
Сейчас документ с основными концепциями программы представлен на рассмотрение в Минцифры, а финансировать проект предлагается из Федерального бюджета.
Также на эти деньги будут закуплены устройства и создана целая инфраструктура для того, чтобы полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения.
В первый год после выполнения проекта ожидается выручка от него почти в 30 млрд руб.
Паспорт проекта уже получил одобрение от Правительства, а источники издания сообщают, что это пока промежуточное решение. Проект еще будет рассмотрен на комиссии по цифровому развитию.
В «Ростелекоме» же подчёркивают, что делать это просто необходимо из-за постоянной «угрозы отключения граждан России от мобильных экосистем ведущих компаний мира Google и Apple», а также из-за того, что из официальных магазинов постоянно удаляются российские приложения и сервисы.