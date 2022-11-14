В "Лаборатории Касперского" рассказали о новых способах кражи аккаунтов

Мошенники раз за разом изобретают все новые и новые способы похищения данных пользователей.

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При этом надо сказать, что большинство из таких способов - простые и быстродействующие. Они не требуют специальной подготовки, обращаются напрямую к «примитивным» человеческим чувствам.

Например, в последнее время всё больше и больше пользователей лишились доступа в свои аккаунты по причине того, что стали слишком эмоционально реагировать на обидные комментарии в свой адрес.

Новая схема мошенничества выглядит следующим образом: в любой из социальных сетей мошенники в массовом порядке оставляют оскорбительные комментарии под фотографиями и постами пользователей, надеясь спровоцировать потенциальных жертв на ответную реакцию; как только человек, желающий «разобраться с обидчиком», начинает переходить в профиль мошенника, чтобы увидеть, кто же посмел оставить оскорбительный отзыв о его персоне, то сталкивается с тем, что профиль мошенника закрыт, но где-нибудь в «шапке» указана ссылка на аккаунт в другой сети.

Как только происходит переход по этой ссылке, пользователь моментально может попрощаться со своими учётными данными.

Другой популярный в последнее время способ мошенничества это отправка жертвам через Telegram сообщений от некой «службы безопасности». В этом сообщении жертву также просят перейти по ссылке для того, чтобы подтвердить учётную запись, забронировать за собой имя пользователя или ещё под каким-либо предлогом.

В итоге всё повторяется - злоумышленники полностью получают контроль над аккаунтом.

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