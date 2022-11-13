В военно-промышленном комплексе Российской Федерации стартовали работы, направленные на увеличение дальности стрельбы отлично зарекомендовавшей себя система «Солнцепёк» ТОС-1А .
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Сейчас создатели комплекса работают над тем, чтобы увеличить площадь поражения, которая наносится тяжёлой огнемётной системой, и одновременно над увеличением дальности её стрельбы.
Обо всем этом рассказал Денис Петров, главный инженер ООО «Омсктрансмаш», выступая в передаче телеканала "Звезда".
Он пояснил – «Сейчас мы ведем масштабные работы, направленные на увеличение дальности стрельбы комплекса, повышения кучности, а также по упрощению сути процесса наведения системы на цель и эффективного выполнения поставленной перед системой задач в кратчайшие сроки».
Конструкторы сосредоточились на увеличении площади поражения потому, что в ходе проведения СВО изменилась сама логика использования и применения систем «Солнцепек».
Если на начальных этапах машины проектировались как комплексы поддержки пехоты и других соединений, то теперь гораздо больше «Солнцепёки» стали использовать именно на переднем крае.
Всё это объяснимо - термобарические снаряды пробивают даже хорошо организованные укрепления.