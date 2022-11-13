Систему стали все чаще использовать для поражения хорошо укрепленных позиций

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

В военно-промышленном комплексе Российской Федерации стартовали работы, направленные на увеличение дальности стрельбы отлично зарекомендовавшей себя система «Солнцепёк» ТОС-1А .

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Сейчас создатели комплекса работают над тем, чтобы увеличить площадь поражения, которая наносится тяжёлой огнемётной системой, и одновременно над увеличением дальности её стрельбы.

Обо всем этом рассказал Денис Петров, главный инженер ООО «Омсктрансмаш», выступая в передаче телеканала "Звезда".

Он пояснил – «Сейчас мы ведем масштабные работы, направленные на увеличение дальности стрельбы комплекса, повышения кучности, а также по упрощению сути процесса наведения системы на цель и эффективного выполнения поставленной перед системой задач в кратчайшие сроки».

Конструкторы сосредоточились на увеличении площади поражения потому, что в ходе проведения СВО изменилась сама логика использования и применения систем «Солнцепек».

Если на начальных этапах машины проектировались как комплексы поддержки пехоты и других соединений, то теперь гораздо больше «Солнцепёки» стали использовать именно на переднем крае.

Всё это объяснимо - термобарические снаряды пробивают даже хорошо организованные укрепления.

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