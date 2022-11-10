Пока что нет ни реальных фотографий боеприпаса, ни его тактико-технических характеристик

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Иран заявил о том, что разработал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету!

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По крайней мере, так говорит командующий ВКС КСИР, Адмирал Хаджизаде.

Элитные подразделения КСИР заявляют, что новая ракета разработана на полностью иранской элементной базе и является настолько современной, что пройдёт через любые системы ПВО и в ближайшие десятилетия вряд ли возникнут технологии, которые будут способны противостоять такому гиперзвуковому оружию.

Адмирал также добавил, что разработанная баллистическая ракета может считаться удачным решением для уничтожения ПВО-систем противника любых размеров и форм.

Для Ирана же создание подобной ракеты - большой прорыв в техническом производстве и ракетной технике.

Подробные характеристики ракеты неизвестны, но тот факт, что её уже относят к гипер-звуковому классу, говорит о многом.

Ракета способна развивать огромную скорость в полёте, а также маневрировать с использованием аэродинамических потоков.

Именно высокая скорость боеприпаса позволяет ему гарантированно преодолевать любые системы ПВО, которые попросту не успевают её перехватить.

Реальных фотографий нового гиперзвукового иранского оружия также пока нет.

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