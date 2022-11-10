Иран заявил о том, что разработал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету!
реклама
По крайней мере, так говорит командующий ВКС КСИР, Адмирал Хаджизаде.
Элитные подразделения КСИР заявляют, что новая ракета разработана на полностью иранской элементной базе и является настолько современной, что пройдёт через любые системы ПВО и в ближайшие десятилетия вряд ли возникнут технологии, которые будут способны противостоять такому гиперзвуковому оружию.
Адмирал также добавил, что разработанная баллистическая ракета может считаться удачным решением для уничтожения ПВО-систем противника любых размеров и форм.
Для Ирана же создание подобной ракеты - большой прорыв в техническом производстве и ракетной технике.
Подробные характеристики ракеты неизвестны, но тот факт, что её уже относят к гипер-звуковому классу, говорит о многом.
Ракета способна развивать огромную скорость в полёте, а также маневрировать с использованием аэродинамических потоков.
Именно высокая скорость боеприпаса позволяет ему гарантированно преодолевать любые системы ПВО, которые попросту не успевают её перехватить.
Реальных фотографий нового гиперзвукового иранского оружия также пока нет.