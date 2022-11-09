Такие офицеры партнёры или предатели? Вопрос морали, но факты таковы - сотни бывших офицеров Альянса уже много месяцев тренируют Армию КНР

Эта тема не особо обсуждается, но факты таковы - за последние годы Китай завербовал огромное количество экс-офицеров стран НАТО. При этом никаких особых усилий со стороны китайского командования не потребовалось, весь вопрос в деньгах.

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Например, бывшие лётчики британских ВВС зарабатывают в Китае около 250.000 фунтов стерлингов, а всё что от них требуется - это просто, доступно и с огоньком объяснять будущим лётчиком армии Китая тонкости боевой службы.

Среди уже завербованных пилотов есть как вертолетчики, так и пилоты реактивной авиации. Отдельная «каста» - это бывшие пилоты НАТО, служившие на авианосцах.

Руководство Великобритании крайне негативно относится к наметившейся тенденции и даже кричит о «нарушении безопасности» и «угрозах интересам страны» и Запада в целом.

По факту же прямого приказа, который запрещает военным лётчикам и другим специалистам в качестве гражданских лиц переезжать на работу в Китай и там выбрать профессию инструктора и зарабатывать неплохие деньги, нет.

Пока европейцы и штаб Альянса думают, что делать, а политики предлагают изменить действующее законодательство, тем временем все больше и больше британцев, французов и американцев переезжают на работы по обучению и повышению боеспособности армии Китая.

Многие даже увольняются ради того, чтобы получить космические гонорары.

К слову, 250.000 фунтов в год - это в 4 раза больше, чем получает «усреднённый» лётчик королевских ВВС.

По сути, для сложившихся специалистов это во всех смыслах лёгкие деньги. Обвинения в предательстве на родине это одно, а по факту эти люди ни перед кем не отвечают и сейчас именно они обучают будущую армию Китая и повышают её профессионализм.

Как выяснилось, не только жители Туманного Альбиона готовы зарабатывать деньги на китайцах, их коллеги из США и Франции также хотят работать в Китае.

Французские журналисты заявляют, что ко многим бывшим боевым лётчикам уже обратились «рекрутинговые агентства-прослойки», которые только на «испытательный срок» после собеседования предлагают 20.000 евро в месяц любому, кто согласится работать на Китай.

Уже сейчас американские и французские специалисты обучают китайцев правильному взлёту и посадке на авианосцы, а также использованию специальных электромагнитными катапульт, которыми оснащены последние модели китайских авианосцев.

При этом очевидно, что российские специалисты тут ничем не помогут, и поэтому китайцы всеми правдами и неправдами вербуют бывших офицеров НАТО, но ведущие военные эксперты заявляют, что подобного рода «перебежчики» это обоюдоострое лезвие.

С одной стороны, они открывают китайцам тонкости работы НАТО и делятся профессиональным мастерством, а с другой – они могут, как никто, точно оценить фактическое состояние дел в китайской армии.

Уже сейчас Китай охраняет своих военных лётчиков покруче, чем многих чиновников. Не скупится на их фантастические зарплаты и год от года оказывает им всяческие почести, потому что настоящего боевого лётчика воспитать сложно и долго, а в случае внезапно начавшегося конфликта без них не обойтись.

Помимо прочего, бывшие пилоты из стран НАТО уже давно рассказали китайцам и тактику применения авиации, которая исповедуется в странах Альянса, и о том, как в прошлом их обучали реагировать на угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и о том, каков их опыт применения ракет, бомб и прочей техники НАТО.

Короче говоря, тенденция для Запада не очень приятная, а вот Китай как всегда поступил очень мудро.

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