Создана VR-гарнитура, которая реально убивает погибшего в игре пользователя
Известный на весь мир изобретатель девайса виртуальной реальности «Окулус Рифт» заявил о том, что ему удалось разработать специальную VR-гарнитуру, которая действительно убивает пользователя, погибшего в видеоигре.
Столь странный гаджет появился на стыке маркетинга и провокации, а информация о нём была размещена в личном блоге Палмера Лаки.
По факту, «убийственная» VR-гарнитура выглядит примерно как META Quest Pro, дополненная тремя модулями взрывчатого вещества, которые расположены над экраном.
Заряды взрывчатки сориентированы таким образом, чтобы поразить передний отдел мозга владельца и они обязательно взорвутся, если в игре персонаж погибнет.
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Изобретатель Лаки признался, что в ходе работы над подобной гарнитурой взаимодействовал с тремя зарядами взрывчатки, которые по обыкновению использует для «другого изобретения».
Журналисты тут же вспомнили о том, что данный деятель является владельцем компании, которая разрабатывает беспилотники-камикадзе и другие боеприпасы для Пентагона, а также различные технологии защиты от дронов для спецназа и подводных сил США.
Дальше больше.
«Папа мировой виртуальной реальности» собирается дополнить свою гарнитуру специальной защитой, которая предотвратит несанкционированный доступ, но и сделает невозможным уничтожение или снятие девайса, если она уже применяется игроком.
Таким образом, налажена реальная связь между жизнью виртуального аватара и игрока, который им управляет. Большего уровня взаимодействие достигнуть уже будет невозможно, в скором времени графика компьютерных игр подтянется настолько, что не будет никаких различий между жизнью и виртуальностью.
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