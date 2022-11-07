Сразу пять крупнейших логистических компаний России, обслуживающих товарооборот с Китаем и с площадкой Aliexpress в частности, заявляют о том, что россияне рискуют остаться без новогодних подарков, они попросту могут не дойти в срок.
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Причина такого зловещего предупреждения в том, что уже сейчас руководители логистических предприятий видят увеличение сроков доставки из китайских интернет-магазинов примерно на 30%.
То есть, для того, чтобы гарантированно получить подарок к Новому году, заказанный в Китае, необходимо оформить его покупку в ближайшую неделю.
При этом по совокупной оценке компаний, занимающихся доставкой грузов из Китая, товарооборот увеличился на десятки процентов, но и сроки доставки по морю и железной дороге также выросли на десятки процентов.
Основные трудности - перегруженность портовых терминалов и очень низкая скорость вывоза контейнеров из-за постоянной нехватки железнодорожных платформ.
Например, стоящие на рейдах под разгрузку корабли в портах Дальнего Востока вынуждены ждать своей очереди до 30 дней!
Негативно сказываются на ситуации и возобновляемые локдауны в Китае, «благодаря» которым отправка многих товаров вообще отменяется «из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса».
Таким образом, возник существенный дисбаланс между количеством заказов и возможностями логистических предприятий по их доставке.