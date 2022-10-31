Любой корабль ВМФ России теперь может получить современную систему ПВО

По сообщениям РИА «Новости», компании «Ростеха» доложили о начале серийной передачи на корабли Военно-Морского флота России новейших отечественных комплексов ПВО «Панцирь-МЕ».

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Впервые этот комплекс был показан ещё в 2019 году на международной оружейной выставке в Абу-Даби, теперь же стартовали серийные поставки этих зенитных пушечно-ракетных "монстров" для оснащения ими даже малых кораблей ВМФ.

В первую очередь оснащение в виде нового зенитного комплекса ПВО получат суда, составляющие Черноморский флот России.

Новейший комплекс ПВО «Панцирь-МЕ» был создан на основе сухопутной версии ПВО «Панцирь-СМ». При этом основные отличия морского варианта «Панциря» от его наземного исполнения состоят в том, что в морском варианте комплекс оснащается восемью зенитными управляемыми ракетами (против дюжины в сухопутном варианте), плюс к этому двуствольные автоматы заменены на шестиствольные 30-мм.

Согласно открытым источникам, тактико-технические характеристики комплекса ПВО «Панцирь-МЕ» позволяют ему поражать даже сверхмалые воздушные цели (дроны, БЛА и пр.) ракетами на гарантированной дальности до 20 км на высотах от 2000 м до 15000 м.

Зенитные автоматы надежно прикрывают дистанцию до 4 км, а максимальная скорость летательных аппаратов, которые уничтожаются ПВО «Панцирь-МЕ», может достигать 1 километра в секунду.

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