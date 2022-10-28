Пока что такая возможность открыта для жителей Москвы

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

«Яндекс Маркет» в пробном режиме для жителей Москвы запускает новый сервис, который позволит частным лицам продавать подержанные вещи.

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Сервис будет реализован через раздел «Ресейл», а сами сделки будут проходить между конечными продавцами и партнерами компании.

Если проект запустится успешно, то он будет распространён на всю Россию.

Для того, чтобы продать ту или иную подержанную вещь, необходимо оформить заявку на сайте и согласовать время для визита специалиста по оценке. После того, как оценщик осмотрит товар и согласует с продавцом цену на месте, специалист его оплачивает и забирает на склад Яндекса.

При этом сразу на старте доступна возможность сдавать бывшие в употреблении вещи в пунктах выдачи заказов партнеров или «Почты России».

В перечне товаров, которые можно продавать, значатся: детские коляски, различные очки, шины для автомобилей, детские конструкторы, популярная бижутерия и электроника.

Формирование цен будет дифференцированно в зависимости от года выпуска лота, его внешнего вида и фактического состояния (если речь о сложной электронике).

Ранее «Яндекс Маркет» уже запустил продажу подержанных смартфонов, но и только. Чуть позже на торговой площадке добавилась возможность продавать брендовые сумочки.

Теперь же платформа расширяет возможности торговли подержанными вещами.

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