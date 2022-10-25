Недавно стало известно о том, что российские штурмовые подразделения пехоты уже некоторое время тестируют специальных роботов-разведчиков.
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Это такой особый досмотровый роботизированный комплекс, который работает и днём и ночью в самых «горячих» локациях. Маленький робот пока что получил прозвище «Стик» и он способен передвигаться впереди основной ударной группы на расстоянии примерно в 1 км и в режиме реального времени передавать оператору аудио и видео о происходящем вокруг.
При этом робот может переворачиваться, маневрировать и обладает высоким уровнем проходимости. Правда, сейчас все роботы, которые участвуют в испытаниях, собраны полностью из китайских комплектующих.
Общая стоимость такого робота переваливает за 1 млн руб, но молодая российская компания, которая поставила в Минобороны 10 штук подобных роботизированных комплексов для тестирования, заявляет, что, если производство таких роботов поставят на конвейер, то придётся задумываться о локализации выпуска комплектующих внутри РФ.
Помимо прочего, талантливые российские инженеры предлагают ещё несколько типов роботизированных конструкций, которые могут выполнять патрульную роль (осуществлять охрану объектов и городов с использованием камер, подключённых к системе распознавания лиц), а также роль «грузчиков» (смогут переносить на себе до 200 кг, а потенциально и все 600).
Пока что отзывы от военных крайне положительные. Вполне возможно, что в скором времени роботы-разведчики поступят на службу Вооруженных Сил России.