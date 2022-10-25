Идея о запрете алюминия из РФ уже была высказана еще весной, но крупным европейским промышленникам удалось отговорить правителей. И вот опять...

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Сразу пять наиболее крупных промышленных ассоциаций Европы буквально умоляют правительство Евросоюза ни в коем случае не накладывать санкции на поставки алюминия из России.

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Если такой запрет будет всё-таки принят, и дальнейшее сотрудничество европейских заводов и России в рамках поставок «крылатого металла» будет невозможно, то под угрозой тотального банкротства и безальтернативного закрытия окажутся несколько тысяч европейских компаний, которые, так или иначе, ведут свой бизнес в сфере обработки алюминия.

Ранее США озвучили очередную «прогрессивную идею» о необходимости полного санкционного запрета на импорт алюминия из РФ. Похоже, что страны Европы в очередной раз не смогут ослушаться своего американского господина, и металлургическую отрасль Европы ждут по-настоящему тяжёлые времена.

Не говоря уже о том, что пострадают практически все крупные мировые авиапромышленные компании. Проблем не удастся избежать ни корпорации Boeing, ни корпорации Airbus, которые являются основными поставщиками авиалайнеров для всего мира.

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