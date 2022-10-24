Получается YouTube "на минималках" - лаконично и элегантно

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Один из разработчиков софта представил свой вариант расширения для браузера (пока что оно доступно только для Mozilla Firefox и Google Chrome) под названием Minimal YouTube.

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Это расширение позволяет активировать YouTube «на минималках».

То есть максимально упрощает внешний вид страниц видеохостинга и убирает все раздражающие и отвлекающие элементы интерфейса. После того, как расширение интегрировано в браузер, главная страница YouTube значительно преображается: на ней остаётся лишь строка поиска и логотип сайта.

Если же запустить видео, то пользователь больше не увидит рекомендаций, не сможет почитать комментарии, а будет наслаждаться только «чистым» видеоплеером.

Расширение также скрывает от пользователя сохранённые им плейлисты, кнопки для перехода в личный аккаунт, уведомления и другие элементы. Но всё это, конечно же, вернётся, как только пользователь отключит расширение Minimal YouTube.

Пока что в работе расширения еще встречается несколько багов, но в целом оно выполнено очень качественно.

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