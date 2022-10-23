Очередная таинственная история с поддельными купюрами и «недалекими» банкоматами произошла в Москве.
реклама
По сообщениям источников, близких к правоохранителям, неустановленные мошенники смогли внести в банкоматы, предположительно, «Альфа-банка», фальшивых купюр номиналом 5000 руб на общую сумму более 60 млн!
Затем, конечно, уже через другие банкоматы они эти деньги со счетов сняли.
Обращает на себя внимание тот факт, что преступники точно знали конкретные модели банкоматов, которые собирались обмануть. При этом они каким-то образом скопировали и распечатали пятитысячные купюры именно образца 1997 года и потом пополнили с помощью этих фальшивых средств счета в банке.
Случилось это всё ещё в конце августа, банкоматы подделку не определили и валидно приняли все внесённые суммы. В следующие два месяца мошенники методично снимали наличные деньги и только когда в банке заподозрили неладное и отключили «заглючившие» банкоматы преступником осталось вывести всего 75 тысяч рублей.
По предварительным оценкам, злоумышленникам удалось загрузить в банкоматы более 12,000 купюр. То есть ущерб от их действий переваливает за 60 млн рублей.
Полиция уже возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере.