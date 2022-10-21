Презентация проходила в секретных тоннелях оборонного ведомства Ирана

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Совсем недавно в сети появились кадры закрытой презентации иранских оружейников, снятые в засекреченных тоннелях, контролируемых силами КСИР.

реклама

В ходе презентации Стражи Исламской Революции представили новые линейки своих «фирменных» разработок - это ракеты средней дальности и БПЛА.

Меры секретности вполне оправданны, ведь Израиль (основной противник Ирана) на государственном уровне объявил охоту за военными, инженерами и учеными на территории Ирана.

Обратил на себя внимание новейший дрон-камикадзе Meraj-521, который был показан широкой общественности впервые. Этот лёгкий дрон может нести боевую часть (в зависимости от комплектации) на 500, 700 или 1000 грамм, а в полёте может находиться до 15 минут.

У модели дрона-камикадзе стандартная для выпускаемых на территории Ирана беспилотных аппаратов конструкция - толкающий винт. При этом крылья дрона могут раскладываться и сам беспилотник отлично подходит для запуска в небо так называемым «минометным способом» (с использованием пневматической катапульты).

Другая особенность новейшего иранского дрона это его компактность. Дрон с лёгкостью помещается в рюкзак и может управляться оператором с универсального пульта.

Подробностей о ракетах средней дальности нет, но в этом вопросе вряд ли иранцы смогли придумать нечто заслуживающее внимания. Но это пока.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



