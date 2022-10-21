Совсем недавно в сети появились кадры закрытой презентации иранских оружейников, снятые в засекреченных тоннелях, контролируемых силами КСИР.
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В ходе презентации Стражи Исламской Революции представили новые линейки своих «фирменных» разработок - это ракеты средней дальности и БПЛА.
Меры секретности вполне оправданны, ведь Израиль (основной противник Ирана) на государственном уровне объявил охоту за военными, инженерами и учеными на территории Ирана.
Обратил на себя внимание новейший дрон-камикадзе Meraj-521, который был показан широкой общественности впервые. Этот лёгкий дрон может нести боевую часть (в зависимости от комплектации) на 500, 700 или 1000 грамм, а в полёте может находиться до 15 минут.
У модели дрона-камикадзе стандартная для выпускаемых на территории Ирана беспилотных аппаратов конструкция - толкающий винт. При этом крылья дрона могут раскладываться и сам беспилотник отлично подходит для запуска в небо так называемым «минометным способом» (с использованием пневматической катапульты).
Другая особенность новейшего иранского дрона это его компактность. Дрон с лёгкостью помещается в рюкзак и может управляться оператором с универсального пульта.
Подробностей о ракетах средней дальности нет, но в этом вопросе вряд ли иранцы смогли придумать нечто заслуживающее внимания. Но это пока.