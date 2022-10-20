К 2028 году можно будет путешествовать по железным дорогам со скоростью 350 км/ч

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Главный железнодорожный перевозчик России, компания РЖД, обращается ко всем желающим с просьбой поучаствовать в разработке перспективного отечественного высокоскоростного поезда.

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Пользователи сети могут проголосовать за один из трех представленных вариантов дизайна локомотива на официальном сайте компании.

Создание собственного высокоскоростного поезда - задача архиважная для поддержания устойчивости транспортной системы страны и в РЖД уже заявили о том, что приступили к созданию электропоезда, максимальная скорость которого составит более 350 км/ч.

Для реализации проекта была образована отдельная компания внутри РЖД.

Пресс-релиз, в котором отражены варианты будущего скоростного поезда РЖД, содержит информацию о том, что в проекте задействованы более трех сотен различных промышленных и научных сообществ России.

Ожидается, что уже к 2028 году будет построено всё необходимое оборудование, а пока что на официальном сайте компании доступна форма для голосования за один из трёх вариантов внешнего вида и оформления локомотива будущего супер-поезда.

Выбрать вариант оформления локомотива (клик)

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