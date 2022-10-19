Один из крупнейших ритейлеров электроники и всякого рода гаджетов на территории России, компания DNS, на своём сайте запустила возможность предзаказа консоли Steam Deck 64Gb за 79.999 руб в рамках программы параллельного импорта.
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Уже сейчас можно заказать консоль за 80.000 руб (без рубля) со стартом продаж на 24 октября нынешнего года.
Люди, следящие за вопросом, обратили внимание на то, что с самого начала стоимость консоли была указана как 99.999 руб, но затем произошёл «дисконт» сразу на 20 тысяч руб.
Конечно, официально в Россию подобная техника не поставляется, но производитель продаёт подобные консоли по $399.
Что касается гарантий, то DNS разъясняет, что в рамках продажи товаров по параллельному импорту, а конкретно именно этой консоли, гарантия на устройства будет действовать в течение 1 года и предоставляться самой сетью ДНС.
Для сравнения: цены на аналогичные версии консоли на сайте Ozon начинаются от 78.000 руб, а на сервисе Авито можно найти консоли и за 40 тысяч рублей, причём все устройства есть в наличии.