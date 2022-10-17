Немалое количество людей в Нью-Йорке требуют устроить разбирательство по данному вопросу и выявить механических шпионов среди настоящих пернатых

Недавно мировые социальные сети облетела новость о том, что в США случился доселе невиданный протест!

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Собравшиеся в Нью-Йорке активисты провели митинг, в рамках которого обвинили правительство США в том, что оно уже давно заменило традиционных и привычных миру голубей и других птиц специальными беспилотниками, оснащенными камерами и микрофонами, а также другими датчиками, позволяющими устраивать тотальную слежку за гражданским обществом.

Как говорят сами протестующие, виноват в такой ситуации небезызвестный бывший директор ЦРУ Даллес. Именно по его приказу, как утверждают митингующие, в период с 1959 по 1971 года было убито порядка 12 млрд птиц в Америке с помощью бомбардировщиков, которые распыляли в воздухе специализированный яд, уничтоживший огромную популяцию пернатых, но и способствовавший тому, чтобы птицы перестали размножаться. То есть все те летающие особи, которые сейчас можно встретить в городах США - это дроны и беспилотники.

Проблема, по мнению собравшихся, настолько серьёзная, что требует принятия срочных мер и выявления действительно пернатых среди «роя беспилотников» или, наоборот, обнаружения бездушных механических существ среди природных созданий.

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