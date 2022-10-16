На недавно прошедшей пресс-конференции глава Intel заявил о том, что компания с радостью возьмется за контрактный выпуск видеокарт AMD, а также процессоров главного конкурента!
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При этом он утверждает, что двери Intel также открыты для любого контрактного выпуска полупроводников в интересах Apple и Qualcomm.
Речь шла о новейшей фабрике Intel в штате Огайо и глава компании утверждает, что такое решение - самое правильное на данном этапе развития бизнеса.
Да, это большие инвестиции, но эти инвестиции крайне важны для технологий в целом, ведь они в конце концов приближают более лучшее будущее для всего человечества.
Не обошёл своим вниманием глава Intel и корпорацию NVIDIA, которая тоже вроде как является конкурентом для Intel, но не таким большим, естественно, как AMD. Это, конечно, прежде всего связано с выпуском собственных видеоадаптеров компании серии Alchemist.
В конце своей речи глава Intel заявил, что у компании есть все необходимые производственные мощности, чтобы добиться лидирующих позиций на мировом рынке полупроводниковых производств и удовлетворить практически всем требованиям партнёров.
Заявления смелые, но от них вряд ли поморщились в Samsung и TSMC.