Группа неизвестных вывела из строя железнодорожную инфраструктуру половины страны

В субботу железнодорожное сообщение по всему северу Германии было совершенно парализовано почти на 4 часа. Трудности коснулись абсолютно всех поездов дальнего следования, которые проходят по этой территории.

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Новость мгновенно разлетелась по немецким социальным сетям и по своему масштабу для населения Германии стала самой важной после известий о повреждении «Северных потоков».

В половине страны в буквальном смысле случился транспортный хаос.

Довольно скоро стала появляться информация о том, что причина сбоя в таком глобальном масштабе – диверсия на железнодорожных путях.

Об этом сообщили представители компании, эксплуатирующей транспортную инфраструктуру страны. Они уточнили, что группа неизвестных повредила все электрические и информационные кабели на путях, что привело к полной потере контроля над движением поездов.

Органы безопасности уже ведут расследование, но данная диверсия стала самой масштабной в Германии за последние несколько лет.

Задействовать аварийную инфраструктуру движения поездов получилось далеко не сразу, но всё же удалось наладить работу, правда до сих пор происходят разные технические сбои и задержка составов.

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