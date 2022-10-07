На прошедшей в начале октября встрече руководителей союза ОПЕК+ было принято решение о сокращении суточной добычи нефти до 2 млн баррелей.
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Данное решение было вызвано, прежде всего, тем, что в очередном европейском пакете санкций было предложено установить предельно допустимые цены на российскую нефтяную продукцию.
Так как тон в деле определения объёмов добычи в рамках ОПЕК+ задают Саудовская Аравия и Россия, то для таких стран, как США, данное решение, по меньшей мере, обещает некоторые трудности. Представители оппозиции в американских правительственных кругах заявляют о том, что данное решение может даже привести к социальной катастрофе в США.
Факты таковы: США переживает последствия антироссийских санкций легче всех в мире.
Единственное, что задевает Байдена и его администрацию, это растущие цены на бензин. Для того, чтобы хоть как-то стабилизировать этот вопрос, Байден принял решение опустошать стратегические резервы страны и вот сейчас, на фоне новостей о снижении объёмов добычи нефти, перед Америкой маячит очередная перспектива «бензиновых проблем».
Сразу после того, как решение ОПЕК+ стало известно, Байден и другие представители американского истеблишмента обратились в адрес Саудовской Аравии с гневными окриками, называя данное решение чуть ли не «актом вражды».
После стремительной полемики в прессе пришла новость о том, что государственная компания Саудовской Аравии (Saudi Aramco), контролирующая нефтяные и газовые месторождения, приняла решение повысить все отпускные цены на нефть для США сразу на 20% на контракты ноября.
При этом цены для европейских покупателей решено снизить.
Эксперты заявляют, что если Америка не успокоится и продолжит давить на саудитов, то отпускная цена на нефть для североамериканского континента может быть ещё увеличена.