Богу санкций нужно больше санкций

Сегодня стало известно о том, что США занимаются планированием очередных санкционных ограничений на экспорт микросхем полупроводниковых производств в Китай.

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Теперь под угрозой «отмены» оказались быстродействующие чипы памяти.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но осведомлённые источники заявляют, что решение будет анонсировано в ближайшие дни.

Цель - ограничить Китай в возможностях использовать самые быстрые чипы памяти и не позволить китайцам приобрести необходимые компетенции для их самостоятельного выпуска.

Помимо указанных ограничений, рестрикторы из США раздумывают над тем, чтобы запретить продавать в Китай также компоненты для квантовых вычислительных систем.

Примечательно здесь то, что, по слухам, власти Южной Кореи и Японии, а также других европейских стран готовятся ввести против Китая все указанные выше ограничения и выступить единым «санкционным фронтом» против Китая.

При этом считается, что совместный экспортный контроль западных стран и их союзников за передовыми технологиями позволит существенно затормозить развитие китайской полупроводниковой индустрии, так как указанные страны владеют технологиями в качестве монополистов и могут сами решать, кому передавать самые современные чипы, а кому нет.

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