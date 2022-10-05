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Anker представила царь-«пауэрбанк» для дома 767 PowerHouse ёмкостью 2048 Вт·ч
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Известная компания «Анкер», которая специализируется на зарядных устройствах и накопителях энергии, представила специальную версию источника бесперебойного питания, рассчитанного на весь дом.

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Итак, ёмкость «царь-повербанка» составляет 2.048 Ватт*часов и это позволит, как утверждает производитель, обеспечить энергией 100% бытовой техники стандартного жилья.

При этом повербанк мобильный (он похож на чемодан с колёсиками, да и весит немало), поэтому его можно использовать на даче или на природе.

Уже на этапе презентации стало известно о том, что данный повербанк с лёгкостью можно оснастить дополнительной батареей и увеличить ёмкость практически в два раза!

У подобной зарядной станции есть 12 разъемов для подключения всех мыслимых и немыслимых вариантов бытовой техники и гаджетов, а зарядка встроенных батарей может осуществляться как от сети, так и от энергии, которая вырабатывается интегрированными в конструкцию солнечными батареями мощностью 200 Вт.

Новинка поступила на полки магазинов Германии и США, в скором времени её собираются реализовывать на европейском рынке, но цена пока неизвестна.

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