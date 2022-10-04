С этим девайсом действительно можно пойти на прогулку и использовать в качестве трости

Представители японского подразделения корпорации Google заявили о том, что для продажи доступна не имеющая аналогов в мире эксклюзивная клавиатура - трость под названием Gboard Bar.

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Первое, что обращает на себя внимание, это её длина - все клавиши выстроены в один ряд и занимают 1 метр 65 см пространства!

Выпуску такого необычного устройства компания посвятила целый рекламный ролик, в котором сделала упор на том, что за такой клавиатурой могут сидеть сразу несколько программистов, а затем привела ещё ряд совершенно необычных аргументов в пользу того, что данный девайс удобен и нужен каждому.

Итак, эти аргументы следующие:

- такая клавиатура сохраняет личное пространство и позволяет избегать ситуации, при которых сотрудники в офисе сидят близко друг к другу;

- нужно будет постоянно вытягивать руки и ноги, разминка всего тела полезна;

- коты больше не смогут лежать на клавиатуре и, тем более, по ней гулять;

- устройство экономит место на столе под другие девайсы, документы и кружку с чаем или кофе;

- клавиатуру - трость можно реально использовать в качестве трости для долгой прогулки на природе;

Все спецификации и инструкции для того, чтобы создать клавиатуру самостоятельно, уже появились на GitHub, но очень маловероятно, что подобный девайс когда-нибудь поступит в серию.

Следующее, что предлагают сделать японцы это выпуск клавиатур, состоящих из одних только эмодзи и оснастить уже разработанные устройства светодиодами.

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