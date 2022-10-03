Российскую экипировку нового поколения для солдат и спецназа назовут «Легионер»

Сегодня стало известно о том, что в России в срочном порядке разрабатывается новый вариант индивидуальной экипировки военнослужащих.

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Пока что рабочее название самого современного поколения перспективной носимой военной защиты – «Легионер» и в ближайшие несколько лет такие комплекты должны прийти на смену уже зарекомендовавшим себя комплектам «Ратник».

Прежде всего, необходимость в разработке и поставке в войска нового защитного комплекта продиктовано тем, что в последнее время появились новые технологии и материалы, а также существенно изменилась сама суть проведения боевых операций.

Всё это привело к тому, что было принято решение заняться созданием экипировки, отвечающей современным требованиям ведения боя.

Примерно с середины 2020 года в российскую армию было поставлено более 300.000 комплектов «Ратника». Сейчас происходит передача в войска экипировки «Сотник» (модернизация комплекта «Ратник»). Часть из составных элементов «Сотника» всё ещё проходит стадию предварительных испытаний, а в качестве основного материала «Сотника» используется специальное полиэтиленовое волокно, обеспечивающее необходимый класс защиты комплекта (при небольшом весе), а также композитная броня, которая обладает свойствами амортизации.

Всё это позволяет не только предотвратить контузии и переломы у военных, но и остановить шрапнель, которая летит со скоростью до 700 метров в секунду.

Пока что подробностей о будущем комплекте «Легионер» немного, но в скором времени создатели обещают их обнародовать.

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