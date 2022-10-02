Решение простое и наверняка крайне востребованное многими покупателями

Компания Asus представила свою пробную, можно сказать концептуальную, материнскую плату, основная цель которой - упростить решение главной проблемы при сборке персональных компьютеров, а именно - найти удачное размещение кабелей внутри корпуса системного блока.

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Этот дизайн-проект тестовой «материнки» называется DIY-APE Revolution и основная его особенность состоит в том, что все порты SATA, USB, звук и разъемы питания расположены на тыльной стороне платы!

Решение простое, но, безусловно, довольно удачное. Такой подход наверняка позволит скрыть все без исключения кабели только с внутренней стороны платы. Считается, что в новых продуктах Asus на чипсетах Intel B660, B760 и H610, а также, возможно, на AMD В650 такое размещение разъемов будет использовано и в продажу в скором времени поступят именно такие платы.

Надо отметить, что в основе дизайн-проекта лежат идеи не только специалистов Asus, но ещё и десятка других известных в компьютерном мире корпораций.

Точной даты релиза новых материнских плат пока не называют, также остаётся только гадать, сколько они будут стоить и в каких странах будут доступны.

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