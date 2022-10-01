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"Нафтогаз" заявил, что Украина в 2023 году перейдет с природного газа на отопление биомассой
Биогаз будут добывать из всего - из мусора, сельскохозяйственных отходов и навоза
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Сегодня представители компании, контролирующей газотранспортную систему Украины, «Нафтогаз», заявили о том, что уже с 1 января 2023 года украинцы просто будут вынуждены перейти на отопление жилищ доступными энергоресурсами, в том числе мусором, биомассой и навозом.

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«Нафтогаз» уже сейчас предупреждает своих абонентов о том, что удержать тарифы для граждан в свете последних событий на континентальном газовом рынке, конечно же, не удастся. Сейчас происходит поиск альтернативных энергоисточников, в том числе всерьез рассматриваются варианты сжигания большинства доступных каждому продуктов органического гниения.

Вместе с этим украинские представители «Нафтогаза» обещают в скором времени масштабный переход страны на биогаз, который будет выделяться из отходов сельскохозяйственного производства, а также добывать со свалок страны (так называемый «свалочный газ»).

«Это необходимо делать, ведь страна может заменить как минимум 6 млрд кубометров природного газа биогазом. Необходимо срочно увеличить добычу так необходимого стране энергоресурса» - заявляет Юрий Витренко.

Вместе с этим он традиционно попросил украинцев ещё больше экономить, но делать это не для того, чтобы остаться на плаву и не замерзнуть, а для того, чтобы страна могла экспортировать хоть какие-то объемы газа в Европу.

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