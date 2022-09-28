Эксперимент по улучшению качества жизни пациента рассчитан на 1 год

Сегодня стало известно об еще одном успешном эксперименте по внедрению нейрочипов в человеческий организм.

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Компания из США заявила о том, что провела успешную хирургическую операцию и поместила в мозг добровольца микрочип, который будет специально направлен на лечение у пациента депрессии.

Уже сейчас понятно, что за пациентом будут наблюдать примерно в течение одного года и только после этого биоинженеры начнут задумываться о проведении других экспериментов.

Суть работы чипа в следующем. Каждый день по 10-15 минут нейро-устройство способно стимулировать определённые участки мозга пациента с помощью слабых электромагнитных импульсов. Заранее выбранные области для стимуляции отвечают за хорошее настроение и воздействие на них может существенно помочь в борьбе с депрессией.

Этот чип чем-то напоминает другой гибкий имплант, основная цель которого - охлаждать нервы. Это своего рода аналогичная обезболивающим лекарствам технология.

Таким образом, вполне возможно, что в недалеком будущем появится некий универсальный нейро-имплант, который будет бороться с большинством болезней в человеческом организме.

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