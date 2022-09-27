Сегодня стало известно о том, что знаменитый ударный вертолёт КА-52 «Аллигатор» получил целый ряд улучшенных системы и агрегатов. Одним из таких новшеств являются специальные тепло-нагревательные элементы, расположенные внутри лопастей винтокрылой машины. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможное обледенение зимой.
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С самого начала конструкторы готовили «лопасти с подогревом» для применения в морском исполнении вертолета (КА-52К, «Катран»), но позже было принято решение в кратчайшие сроки сертифицировать такое новшество и для модернизированной машины КА-52М.
Отдельного внимания заслуживает собственно композитное строение лопастей, которые значительно превосходят по своим прочностным характеристикам изготовленные из металла или алюминия лопасти. В композитном варианте с нагревательными элементами внутри при внешнем повреждении пластика не происходит тотального разрушения конструкции, ведь практика показала, что надежность композитных лопастей гораздо выше, чем у изготовленных из других материалов.
Разработчики утверждают, что поработали и над ракетным вооружением вертолета КА-52М «Аллигатор». Дальности поражения ракетного оружия увеличена, появился обновлённый радиолокационный комплекс с ФАР и добавилась управляемая ракетная система повышенной дальности стрельбы.
Теперь КА-52М способен работать в единой связке с беспилотниками и любыми другими вертолётами и самолётами.