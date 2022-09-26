Сегодня стало известно о том, что первое на просторах России клонированное животное (корова) наконец-то даст потомство.
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Об этом общественности рассказала Наталия Зиновьева, которая работает директором Федерального Центра животноводства.
Корову назвали «Цветочек» и она должна дать потомство уже в декабре 2022 года. Госпожа Зиновьева также рассказала, что этим экспериментом учёные центра решили доказать, что практически любое клонированное животное способно давать потомство при правильном подходе к вопросу.
Также директор Центра отметила в своей речи, что пол будущего телёнка пока значение не имеет, важен сам факт его появления на свет. Однако же при процедуре клонирования пол клона всегда известен заранее, ведь он определяется на основе углубленного анализа цепочек ДНК при выборе линии клеток для клонирования.
Теперь не овечка Долли, а корова «Цветочек».
Вполне возможно, что в будущем эксперименты по клонированию коров могут существенно повлиять на продовольственную ситуацию во всём мире. Хотя, конечно, до этого момента ещё довольно далеко.
Эксперименты продолжаются.