И до 5 лет на цикл испытаний и доводки

Сегодня стали известны примерные суммы, которые необходимо потратить на создание современных отечественных компонентов для автомобилей, без которых немыслимо развитие отечественного автопрома в условиях санкций.

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Итак, для того, чтобы создать автоматическую трансмиссию полностью российской разработки потребуется потратить более 30 млрд руб, при этом новая механическая коробка переключения передач обойдется в 10 млрд рублей.

Если говорить о системах полного привода, то современные варианты реализации привода на все четыре колеса обойдутся примерно в 20 млрд руб, а на полный цикл проектирования подобных узлов может потребоваться до 5 лет. Разговоры о необходимости самостоятельно разрабатывать критические узлы для российских автомобилей ходят давно и сейчас как никогда настало время переходить от слов к делу.

После критически сильного падения, автомобильная отрасль России постепенно восстанавливается, большинство предприятий после многомесячных простоев продолжают свою работу (хотя и не на полную мощность), на некоторых предприятиях даже подросли зарплаты.

Конечно же, в условиях дефицита запчастей для конвейерного производства необходимо уже сейчас задумываться о создании отечественных узлов и агрегатов, которые бы не зависели от санкций.

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