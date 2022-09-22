Пока что мероприятия не особо афишируются и проходят под лозунгом - "защита прав человека"

Еврокомиссия внезапно озаботилась тем, что на территории Европы продаются товары, которые, по мнению брюссельских правозащитников, произведены «с использованием принудительного труда» и их реализацию необходимо срочно запретить.

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Речь конкретно идёт о китайских товарах, на которых написано «Made in Xinjiang».

При этом неунывающая Урсула фон дер Ляйен внезапно обрушилась с жёсткой критикой на все европейские исследовательские институты и компаний, которые так или иначе получают китайское финансирование.

Урсула заявила о том, что в скором времени стартует подготовка некоего пакета законов, которые условно можно назвать «Защита европейской демократии». Пакет будущих правил призван выявить и прекратить «тайное иностранное влияние и теневое финансирование» в ключевых отраслях Европы.

По сути, Европа по следам за США становится на путь торгового противостояния с Китаем.

Германия уже включилась в так называемую «защиту прав человека» и, так как она является одним из ключевых торговых партнёров Китая в Еврозоне, начинает постепенно прорабатывать варианты отказа от китайских товаров.

Эксперты заявляют, что подобная политика со стороны Евросоюза приведёт к ещё большим экономическим проблемам. Часть тех потребностей европейского рынка, которые сейчас удовлетворяют китайцы, можно заменить товарами из Индии, Японии и, конечно же, из США. Но на этом фоне собственное европейское производство стремительно уходит в прошлое.

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