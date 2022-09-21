Частные компании с удовольствием принимают участие в таких амбициозных проектах с прицелом на дальнейшую выгоду

Похоже, в NASA cмирились с тем фактом, что в скором времени проекты, связанные с МКС, будут завершены. Пусть это произойдёт ни через год, ни через два, но всё-таки случится.

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В космическом агентстве НАСА стараются заблаговременно работать над созданием новейших космических станций и уже сейчас привлекли к проектам подобного типа большое количество частных подрядчиков.

Вместо того, чтобы строить какую-то «государственную станцию», США запланировали создание сразу нескольких космических объектов, одним из которых будет космическая гостиница.

Сейчас к проекту привлечены компании Blue Origin, Nord Grumman, Axiom Space и Nanoracks, которые уже успели получить грант практически на 150 млн долларов. Сюда же относятся и традиционные контакты в космической сфере с компанией Lockheed Martin на проектирование космических станций нового образца.

Известно, что международная сеть отелей люкс-класса Hilton в качестве партнёра космического проекта будет отвечать за разработку планов будущей станции и займется тем, что разработает интерьер для космической гостиницы.

Уже сейчас известно предварительное название новой станции – «StarLab». Она будет, по планам, запущена в космос уже в конце 2028 года.

Да, пока что это все известные детали о проекте, но из них ясно одно - тема космического туризма очень интересует западные частные корпорации и они с удовольствием хотят участвовать в таких разработках с прицелом на дальнейшую выгоду.

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