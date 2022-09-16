Удивляет не только цена, но и то, что продавцы теперь требуют 100% предоплаты

Санкции санкциями, а продукция многих зарубежных компаний продолжает свободно продаваться в России.

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Не стал исключением и новый смартфон компании Apple, 14-той по счёту модификации.

Чтобы «здесь и сейчас» приобрести смартфон iPhone 14 модификации Pro Max, нужно потрать всего-навсего каких-то 570.000 рублей и получить максимальную комплектацию немедленно.

Сейчас так называемые «перекупщики» гарантируют, что новая модель будет напрямую поставлена счастливчику из Франции, Америки или Узбекистана. При этом немаловажно и то, что продавцы предпочитают брать за телефон полную предоплату, а цены, естественно, зависят от сроков доставки и выбранной модификации.

Если клиент готов подождать, то iPhone 14 со 128 ГБ памяти на борту можно купить за скромные 60.000 рублей, а максимальная комплектация оценивается практически в 600.000 рублей и можно с уверенностью говорить, что найдутся те, кто купит себе новинку по любому ценнику.

Традиционно, несмотря на заявления «ненавистников», любая техника «яблочной» компании пользуются сумасшедшим спросом. В Китае, например, даже появились люди, которые торгуют новыми Айфонами напрямую с завода, раскрывая перед потенциальными покупателями чемоданы с новенькими смартфонами прямо посреди улицы.

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